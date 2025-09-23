Глава Минэкономразвития призвал готовить конструкцию взамен самозанятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Необходимо начинать обсуждение новой конструкции на смену самозанятости, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Его слова передает "Интерфакс".

Он напомнил, что правительство пообещало "не трогать вопросы института самозанятых 10 лет", то есть до конца 2028 года, что "не за горами". В связи с этим, по его мнению, необходимо приступать к обсуждению, "что дальше".

"Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 миллиона рублей, у них лимит 60 миллионов рублей. И ставка налогообложения у них может быть не 4–6%, а может быть и 1%, потому что у нас многие регионы упрощенку до 1% снизили", – подчеркнул Решетников.

По его мнению, эти вопросы необходимо решить "комплексно и системно". Он также призвал также проработать концепцию уже в 2026 году, поскольку людям нужно будет адаптироваться к нововведениям.

Вместе с тем глава Минэкономразвития сообщил, что его ведомство обсуждает с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС) проблему "налогового арбитража" на рынке труда: наемный труд обходится компаниям в 43% налогов, а труд самозанятых – в 6%. Из-за этого некоторые организации предпочитают привлекать к работе последних.

По словам Решетникова, все три ведомства придерживаются общего мнения, в соответствии с которым "все-таки надо как-то эту систему нормализовывать".

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо активнее бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Власти РФ поставили перед собой задачу пройти "по острому лезвию", поскольку необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и при этом "не заморозить" экономику.

