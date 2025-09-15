Путин потребовал бороться с теневой экономикой и уходом от налогов

Фото: kremlin.ru

В России необходимо активнее бороться с теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Это не только поддерживает справедливую, здоровую и конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что власти РФ поставили перед собой задачу пройти "по острому лезвию". Российский лидер объяснил, что необходимо сохранить макроэкономическую стабильность и при этом "не заморозить" экономику.

Путин также вспомнил, что в прошлом году обсудил с правительством и бизнесом необходимость мер по борьбе с инфляцией. Президент подчеркнул, что участники обсуждений соглашались с тем, что принимаемые меры неизбежно приведут к охлаждению экономики и ее мягкой посадке.

Ранее российски лидер подписал указ, по которому с 1 октября самозанятые и предприниматели из малого и среднего бизнеса (МСП) смогут получить отсрочку по кредитам на срок до 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами имеют право компании из всех секторов экономики.

