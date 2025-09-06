Песков заявил, что РФ заинтересована в возвращении западного бизнеса

Фото: kremlin.ru

Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, поскольку любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, мнение о том, что РФ не проявляет интерес к представительству зарубежных компаний, ошибочно.

Как ранее отметил первый вице-премьер России Денис Мантуров, для возвращения на отечественный рынок зарубежные организации должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.

Тем временем директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский добавил, что вопросу возвращения иностранных компаний часто уделяется несоразмерное его значимости внимание. Он обратил внимание, что российский рынок покинули не все зарубежные предприятия, а открытые ниши успешно занимают российские производители.