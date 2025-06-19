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19 июня, 15:54

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Глава ВТБ Костин указал на отсутствие западных компаний, готовых вернуться в РФ

В ВТБ указали на отсутствие западных компаний, готовых вернуться в Россию

Фото: 123RF/gopixa

Глава ВТБ Андрей Костин указал на отсутствие зарубежных компаний, которые готовы вернуться в Россию в текущих условиях геополитической обстановки.

"Ни одной, не слышал о таких обращениях", – заявил он в интервью газете "Известия".

Глава банка отметил, что фондовый рынок России, как и любой другой страны, не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников объяснил, что одним из условий возвращения иностранных компаний в Россию будет хранение всех данных на российских серверах.

Зарубежные бренды должны сначала повлиять на отмену антироссийских санкций, а после – думать о возвращении, добавил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

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