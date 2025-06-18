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18 июня, 18:53

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Минэкономразвития: хранение данных на серверах РФ – одно из условий возврата компаний

В России назвали условия для возврата иностранных компаний

Фото: 123RF/nyrok555

Одним из условий возвращения иностранных компаний в Россию будет хранение всех данных на российских серверах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в беседе с RT сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Ранее Владимир Путин заявил, что возвращение зарубежных брендов на российский рынок будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно.

Глава государства отметил, что представители крупного иностранного бизнеса уже обратились к нему с просьбой о возвращении в Россию. Однако Путин подчеркнул, что в вопросе "принятия" фирм назад государство будет руководствоваться исключительно своими национальными интересами.

Он также обратился к правительству с просьбой выработать определенные условия возвращения зарубежных производителей. Некоторые иностранные компании покидали российский рынок "со слезами", напомнил президент.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперед в вопросе возвращения в РФ зарубежных компаний. Он подчеркнул, что при возможном возвращении будет учитываться, выполняли ли компании свои обязательства при уходе.

Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с одобрения властей и нового владельца

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