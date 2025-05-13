Путин заявил, что некоторые зарубежные компании покидали Россию "со слезами"

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Некоторые зарубежные компании покидали российский рынок "со слезами", заявил Владимир Путин в ходе своей встречи с членами "Деловой России".

Президент призвал по-человечески относиться к таким ушедшим компаниям. Он также отметил, что обратился к правительству с просьбой выработать определенные условия возвращения зарубежных производителей. По словам Путина, важно учитывать их "поведение" на протяжении трех последних лет.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия будет пускать на свой рынок только те зарубежные бренды, чье появление ей выгодно.

"Не выгодно, надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть, той или иной компании. И среди этих тысячи причин 999 будет точно соответствовать требованиям ВТО, уверяю вас! А по одной будем спорить в судах. Лет 15 как минимум", – заключил российский лидер.

Ранее Путин заявлял, что западные компании могут вернуться на российский рынок. По словам президента РФ, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

При этом Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса, уточнил Путин. Он также добавил, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что процесс возвращения в РФ зарубежного бизнеса уже идет. Он уточнил, что один из индикаторов – большое количество регистраций иностранных товарных знаков в стране.