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13 мая, 07:17

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Глава РАН Красников: возвращение зарубежного бизнеса не помешает развитию микроэлектроники

Возвращение в РФ иностранных компаний не помешает развитию микроэлектроники – РАН

Фото: depositphotos/labrador

Возвращение в Россию зарубежных корпораций в сфере микроэлектроники не помешает развитию российской микроэлектронной отрасли. Об этом ТАСС заявил президент РАН Геннадий Красников.

По словам собеседника агентства, возвращение иностранных компаний не будет проблемой, так как в настоящее время есть понимание, что РФ должна производить собственную продукцию.

"Это понимание есть у руководства нашей страны. Именно поэтому мы к проблеме развития своей микроэлектроники подошли не в плане закупки иностранного оборудования, а ведем большие работы по созданию, к примеру, своих особо чистых материалов, развиваем большую программу по электронному машиностроению", – пояснил Красников.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что процесс возвращения в РФ зарубежного бизнеса уже идет. Он уточнил, что один из индикаторов – большое количество регистраций иностранных товарных знаков в стране.

В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что Россия будет делать все для поддержания собственного бизнеса. Президент отметил, что российским компаниям нужно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки и разрабатывать собственные технологические решения.

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