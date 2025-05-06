Путин назвал актуальным вопрос возможных форматов возвращения западных компаний

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Анализ возможных форматов возвращения западных компаний в Россию становится более актуальным. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителем "Деловой России" Алексеем Репиком.

"Все более и более актуальным становится, – анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов", – отметил глава государства.

Как подчеркнул президент, необходимо обеспечить баланс между свободой конкуренции и защитой отечественных производителей при возвращении западных компаний. Тем более если национальные производители "проинвестировали в те или другие предприятия".

Ранее Путин заявил, что западные компании могут вернуться на российский рынок. При этом, по словам российского лидера, возвращение брендов будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний.

Кроме того, Россия будет делать все возможное для поддержки собственного бизнеса, уточнил Путин. Он также добавил, что отечественному бизнесу необходимо проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, а также разрабатывать собственные технологические решения.