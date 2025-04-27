В Совфеде подготовят предложения по критериям для возвращения компаний в РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сенаторы подготовят и направят в российское правительство рекомендации по критериям для возвращения зарубежных компаний на рынок РФ. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов на полях форума "Госзаказ-2025".

"Если говорить о каких-то критериях, прежде всего, я думаю, нужно смотреть, как эта компания уходила, не оставила ли она за собой долгов по заработной плате. Были такие компании, которые вышли и все бросили", – пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что американская компания McDonald's подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс". Под ним планировалось производить и продавать в России напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку еды.

В самой организации подтвердили регистрацию торговой марки, однако уточнили, что не собираются возвращаться на российский рынок. В McDonald's пояснили, что главная цель юридической активности – "предотвращение использование бренда в России посторонними".