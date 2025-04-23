Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения в страну западного бизнеса

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Минпромторг России подготовил предложения по критериям возвращения в страну иностранного бизнеса, сообщил замглавы министерства Василий Осьмаков в кулуарах форума-выставки "Госзаказ".

"Руководство страны в лице президента, в лице первого вице-премьера Дениса Валентиновича (Мантурова. – Прим. ред.), в лице премьер-министра Михаила Владимировича Мишустина озвучило, в принципе, все базовые критерии. <…> Мы просто будем их исполнять и все, возможно, детализируя", – цитирует его ТАСС.

Рассказывать подробнее о деталях критериев он отказался.

Ранее Владимир Путин поручил российскому правительству определить, как должно реализовываться право на обратный выкуп активов в России для ушедших с рынка зарубежных инвесторов. Это необходимо для защиты интересов россиян и тех юрлиц, которые владеют активами компаний, ушедших из РФ после 2022 года.

При этом ранее СМИ писали, что российские власти могут обсудить предварительный список условий, который будет выдвигаться иностранным фирмам для возвращения в страну. Среди них – локализация производства, передача технологий и так далее.

