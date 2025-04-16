16 апреля, 17:45Экономика
Компания Bosch заявила, что не планирует возвращаться в РФ
Фото: РИА Новости/Вадим Жернов
Дочерняя компания немецкой фирмы Bosch, BSH Hausgeräte, заявила, что не планирует возвращаться на российский рынок и не имеет деловых связей в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы фирмы Еву Бауэршмидт.
Ранее СМИ писали, что структура Газпрома "Газпром бытовые системы" намерена перезапустить предприятия Bosch в Санкт-Петербурге.
Как отметила Бауэршмидт, BSH прекратила поставки своей продукции и комплектующих на российский рынок.
"Всем нашим подразделениям и сотрудникам по всему миру предписано не вести бизнес с Россией. Мы не планируем это менять", – говорится в ее заявлении.
Также глава пресс-службы уточнила, что производство компании в Санкт-Петербурге было остановлено в марте 2022 года. Бауэршмидт напомнила, что "принудительным администрированием" площадки занимается компания "Газпром бытовые системы", которая не консультируется с BSH. Соответственно, последняя не имеет влияния на предприятии.
"Ни ООО "БСХ Бытовые Приборы", ни администратор не имеют права использовать товарный знак Bosch или другие товарные знаки BSH", – заявила она.
В прошлом году Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление "Газпрома" бытовых систем Ariston и BSH Hausgerate на территории России. Таким образом президент РФ передал "Газпрому" 100% долей российских "дочек".
Спустя почти год Путин отметил указ в отношении Ariston. В связи с этим компания выпустила заявление, в котором указала, что возьмет под оперативный контроль дочернюю компанию Ariston Thermo Rus.
Между тем производитель бытовой техники LG Electronics реализовала пробный перезапуск предприятия в Москве, которое специализировалось на выпуске стиральных машин и холодильников.
В корпорации уточнили, что вопрос о продолжении работы филиала в России будет зависеть от межправительственных договоренностей и решений правительства Южной Кореи.