Экономист Колганов: Ariston хочет вернуться в РФ на фоне пересмотра США санкций

Фото: 123RF/kartinkin77

Итальянская фирма Ariston, специализирующаяся на системах отопления и горячего водоснабжения, вероятно, хочет вернуться в Россию в связи с тем, что администрация США планирует пересмотреть антироссийские санкции. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Вместе с тем компания надеется, что таким образом сможет избежать санкционного давления со стороны Штатов, указал экономист.

"Ariston довольно давно присутствовал на российском рынке, это была довольно популярная марка с большими объемами реализации. И, естественно, потеря этого рынка – убыток", – уточнил эксперт.

Колганов предположил, что компания хочет воспользоваться сложившейся ситуацией, при этом многие крупные бренды проявляют интерес к возвращению на российский рынок. Однако, подчеркнул он, пока это скорее намерение, нежели конкретное действие, так как формально антироссийские санкции не отменены.

"Кроме того, возвращение на российский рынок потребует от этих компаний определенных затрат. И этот рынок уже поделен между другими поставщиками, а для того чтобы их вытеснить, нужно будет прилагать существенные усилия, что тоже связано с издержками", – добавил Колганов.

Он также обратил внимание, что массового возвращения брендов в Россию пока не ожидается, но если США пойдут на смягчение ограничений, то компании начнут возвращаться на российский рынок. При этом снятие санкций в первую очередь коснется банковской сферы, указал экономист.

"Вероятно, возвращаться в первую очередь будут те компании, продукция которых не находится под санкциями непосредственно. То есть это производители одежды, обуви, бытовой техники", – подытожил эксперт.

Накануне Владимир Путин отменил свой указ о передаче российских активов итальянской фирмы Ariston во временное управление структуре компании "Газпром". В связи с этим компания выпустила заявление, в котором указала, что возьмет под оперативный контроль дочернюю компанию Ariston Thermo Rus.

Первоначальный указ о передаче "дочек" Ariston и BSH Hausgerate во временное управление был подписан Путиным в апреле 2024 года. "Газпрому" тогда перешли 100% долей.