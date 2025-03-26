Мишустин: РФ рассмотрит возвращение тех брендов, которые вели себя ответственно

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в ГД заявил, что вернуться в Россию смогут только те западные компании, которые не объявляли о своем уходе с рынка, а продолжали работать через собственные дочерние предприятия и ответственно отнеслись к трудовым коллективам.

Также вернуться в Россию смогут западные компании, которых власти вынудили покинуть рынок. Мишустин уточнил, что они должны были сохранить рабочие места, контакты и технологии. Кроме того, он обратил внимание, что эти предприятия должны были понести финансовые потери.

"Почему бы и нет?" – задался вопросом председатель правительства РФ, говоря о возвращении западных компаний.

Минфин уже готовит список требований для возвращения зарубежных компаний на российский рынок, сообщил замглавы ведомства Иван Чебесков. По его словам, в дальнейшем эти условия будут утверждаться с правительственной подкомиссией, а также с Минпромторгом, Минсельхозом, Миэнерго и иными министерствами.

В свою очередь, Владимир Путин обещал, что Россия сделает все для оказания помощи отечественным компаниям. Однако он допустил, что западные компании могут вернуться обратно. Президент напомнил, что Москва никого не "выгоняла" с рынка.

Однако глава государства призывал правительство РФ внимательно следить за сделками по возвращению компаний, которые бросили бизнес на произвол судьбы, а теперь хотят купить актив обратно. Путин подчеркнул, что западным фирмам не получится выкупить свой бизнес за скромные деньги.

