Минфин подготовит список требований для возвращения западных компаний в Россию

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Минфин по поручению Владимира Путина готовит список требований для возвращения западных компаний в Россию, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.

По словам замминистра, в дальнейшем требования необходимо согласовать с правительственной подкомиссией и рядом российских ведомств.

"Это Минпромторг, Минсельхоз, Минэнерго, с теми ведомствами, которые работают, с которыми мы работаем в рамках правительственной подкомиссии", – цитирует Чебескова ТАСС.

Он добавил, что министерство может представить требования для иностранных компаний в ближайшее время.

Ранее в ходе заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Путин допустил, что западные компании могут вернуться на российский рынок, и напомнил, что Москва никого не "выгоняла" – кто ушел с рынка, тот сам принял такое решение.

Российский лидер заявил, что привилегий для компаний, которые захотят вернуться, не будет, так как восстановление их бизнеса будет рассматриваться только с учетом приоритета отечественных компаний.

Президент подчеркнул, что Россия сделает все, чтобы поддержать собственный бизнес. По его словам, участие в этом вопросе наряду с правительством должны принимать и регионы. Также Путин заверил, что Россия в условиях санкционного давления будет налаживать кооперацию с надежными партнерами, которых в мире немало.

В свою очередь, вице-премьер Денис Мантуров указал, что России необходимо выработать единые подходы к перспективам возвращения иностранных компаний. Помимо этого, он призвал не табуировать возможность восстановления западного бизнеса.

