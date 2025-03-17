Уполномоченный президента Украины Власюк: западные страны вернутся к ведению бизнеса с РФ

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Западные страны вернутся к ведению бизнеса с Россией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

По его словам, это станет "просто делом времени". Как отметил Власюк, Европа может заключить новые сделки по покупке российских энергоресурсов.

"В этой сфере у России есть большой потенциал, поэтому со стороны западных государств было бы глупо им не воспользоваться", – сказал он в беседе с газетой Politico.

Ранее Роспатент продлил действие товарного знака бренда Zara до 2033 года. Также в России продолжают действовать марки Bershka, Pull&Bear и Stradivarius, которые, как и Zara, входят в группу магазинов испанской корпорации Inditex.

В свою очередь, компания H&M ликвидировала юридическое лицо в России, тем самым окончательно покинув российский рынок. Процесс ликвидации юрлица ООО "Эйч Энд Эм" начался летом 2024 года, однако в связи с большими долгами он затянулся, писали СМИ.

