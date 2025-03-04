SHOT: H&M ликвидировал юридическое лицо в России

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Компания H&M ликвидировала юридическое лицо в России, окончательно покинув рынок, сообщает телеграм-канал SHOT.

Процесс ликвидации юрлица ООО "Эйч Энд Эм" начался летом 2024 года, однако в связи с большими долгами он затянулся. Отмечается, что шведская компания не доплатила 76 миллионов рублей, поэтому суд наложил арест на ее счета. После того как долги были погашены, H&M подал заявление о ликвидации.

Компания заявила об уходе из России летом 2022 года. Находившиеся в стране магазины распродали имевшуюся одежду и закрылись.

Ранее Союз торговых центров России направил Uniqlo, H&M и Inditex предложение вернуться в страну. По информации СМИ, магазины Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius якобы начали готовиться к возвращению на российский рынок.

Глава Минэкономиразвития Максим Решетников заявлял, что в России изменятся требования для решивших вернуться западных компаний. Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, и важно, чтобы эти инвестиции окупились, отметил министр.