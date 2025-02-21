Путин потребовал дать преимущества российским брендам при возврате конкурентов

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Россия должна обеспечить отечественным брендам преимущества в случае возвращения в Россию иностранных компаний. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий.

"Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться", – добавил он.

Создавая преимущества, нужно действовать аккуратно и тонко, но это нужно сделать обязательно, резюмировал президент России.

Ранее Путин заявлял, что западные санкции и разные внешние проблемы сыграли стимулирующую роль для российской науки и бизнеса, несмотря на возникшие сложности. В частности, компании стали чаще обращаться к российским ученым. Кроме того, отечественные решения иногда являются эффективнее зарубежных, заверил Путин.

