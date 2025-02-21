Путин заявил, что западные санкции сыграли важную стимулирующую роль для России

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Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий" заявил, что западные санкции и иные внешние проблемы сыграли стимулирующую роль для российской науки и бизнеса, несмотря на сложности, которые возникли у страны.

Президент обратил внимание на то, что компании из РФ стал намного чаще обращаться за помощью к российским ученым. При этом он отметил, что отечественные решения иногда являются эффективнее зарубежных.

В связи с этим Путин выразил уверенность, что страна продолжит развивать механизмы поддержки частных инвестиций в области исследований и разработок. По его словам, размер инвестиций компаний реального сектора экономики может достичь 1 триллиона рублей.

"Думаю, что это вполне реалистичная вещь. Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда. У них очень амбициозные, хорошие планы. И мне нравится такой настрой – глаза горят у людей, здорово", – подчеркнул глава государства.

В прошлом году Путин заявлял, что госрасходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей в России. По его словам, РФ занимает одно из ведущих мест в мире по объему государственных расходов на науку.

Кроме того, президент просил кабмин проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки. Он считает этот вопрос важным, без решения которого не получится двигаться в каком-либо ином направлении.

При этом он отмечал, что Россия всегда открыта для партнерства в науке в интересах всего человечества. Путин указал, что российские ученые продолжают "плодотворное" сотрудничество с иностранными коллегами, несмотря на ограничения, барьеры и запреты. Президент также рассказал о попытках ограничить сотрудничество, к которым прибегают люди "не академического ума".

