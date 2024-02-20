В Минцифры заявили, что санкции простимулировали развитие сферы цифровых технологий в РФ

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Антироссийские санкции простимулировали развитие сферы цифровых технологий в стране. Об этом глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил в кулуарах Евразийского IT-форума в Москве, передает RT.

"Через вызовы мы станем только сильнее", – рассказал он.

Это связано с тем, что сейчас в кратчайшие сроки приходится самостоятельно воссоздавать многие вещи, в которых ранее не было "суперпотребности" из-за развитых западных технологий, отметил Шадаев. По его мнению, это дает большой стимул развитию отрасли, образования, науки.

Министр сказал, что "все начали быстро подтягиваться". Он также уверен, что в России хватает конкретных разработок и талантливых людей. По его данным, у страны есть, что предложить. В частности, большой интерес проявляется к сфере цифровизации финансовой сферы и кибербезопасности.

Глава ведомства уверен, что отрасль является силой России и далее она будет развиваться и расти. Кроме того, РФ занимается развитием цифровых технологий в кооперации с дружественными странами, заметил он.

В министерстве понимают, что сейчас развитие невозможно без цифровых технологий, а отсутствие доступа к современным цифровым технологиям ограничивает возможности для развития людей и экономики. По заявлению Шадаева, РФ прочувствовала на себе уникальные условия, когда западные компании одномоментно перестали продавать соответствующие технологии.

Шадаев признался, что это стало большим вызовом, задачей министр назвал полный доступ к современным технологиям. На форуме, по его информации, как раз обсуждают, как закрывать дефицит технологий собственными силами. Он уточил, что РФ ведет сотрудничество со странами из разных регионов, в частности из Латинской Америки и Азии.

Ранее глава министерства заявлял, что некоторые госуслуги могут стать доступными для россиян через умные колонки в течение трех лет. Человек должен иметь возможность заказать услугу в любой удобной ему форме, уверен он.

До этого Шадаев говорил, что финальный проект Цифрового кодекса хотят презентовать в 2025 году. Он также отмечал, что создание нового свода правил – это сложный и длинный путь, но, по его словам, представители сферы связи и IT изъявили желание принять участие в создании документа.

День цифровизации состоялся 17 января на ВДНХ