В Минцифры заявили, что Цифровой кодекс появится в России не ранее 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Цифровой кодекс для регулирования сферы связи и IT появится в России не ранее 2026 года, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Цифровой кодекс как продукт, как мне кажется, очень востребован, потому что комплексное регулирование отношений, связанное с цифрой, требует вынесения (их. – Прим. ред.) в отдельный кодекс. Горизонт (создания Кодекса. – Прим. ред.) – 2026 год, не раньше", – передает "Интерфакс" его слова.

Министр добавил, что создание нового свода правил – это сложный и длинный путь. Однако представители сферы связи и IT изъявили желание принять участие в создании документа. Разработка Цифрового кодекса значится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

В конце октября 2023 года замминистра юстиции РФ Андрей Логинов заявил, что новый Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП) практически готов. По словам Логинова, представление обновленного свода правил в правительство должно состояться в 2024 году.