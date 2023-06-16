В Госдуме предложили упразднить 25 статей КоАПа

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Думские депутаты предложили отменить 25 статей Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), пишут "Ведомости".

Парламентарии считают, что сделать это необходимо для снижения административного давления на россиян и субъекты предпринимательской деятельности. Подобную инициативу и сопроводительные документы были направлены в кабмин для получения официального отзыва, рассказал соавтор поправок – лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

Проектом подразумевается отмена повторяющихся норм кодекса, по которым можно штрафовать бизнесменов. Нечаев и другие авторы предлагают отменить сразу несколько статей, касающихся трудовых отношений.

Вместе с этим парламентарии выступили с идеей упразднить за неактуальностью статью 20.6.1 о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Согласно пояснительной записке, за период действия ограничений по ней было привлечено более одного миллиона индивидуальных предпринимателей и компаний.

Помимо этого, депутаты напомнили об устаревших статьях 14.15.2 и 14.15.3, которые подразумевают штрафы за незаконную реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Ранее стало известно, что фракция "Новые люди" внесла в Госдуму инициативу об уменьшении административных штрафов за нарушения в сфере предпринимательской деятельности в два раза. Проект также предусматривает отмену наказания в виде приостановления деятельности ИП и юридических лиц.

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