В ГД предложили отменить штрафы за проживание не по прописке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить штрафы, если человек живет не по прописке. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Сообщается, что депутаты предлагают признать утратившими силу статьи 19.15.1 ("Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации") и 19.15.2 ("Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении") КоАП.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков отметил, что данные штрафы являются неактуальными

"Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живете, вы до сих пор можете получить штраф от 2 тысяч рублей. Это полнейший архаизм. По сути он тянется еще с крепостного права", – приводит его слова пресс-служба "Новых людей".

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили освободить граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также единственных родителей одного несовершеннолетнего ребенка от уплаты транспортного налога.

Кроме того, как уточняется в пояснительной записке, право получить освобождение от уплаты транспортного налога распространяется на тех граждан, которые владеют автомобилями мощностью до 150 лошадиных сил.

Также фракция ЛДПР предложила отменить штраф за тонировку передних боковых стекол авто. В настоящее время штраф за нее составляет 500 рублей. По мнению депутатов, меру следует отменить, поскольку тонировка допускается во многих странах.