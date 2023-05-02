Путин поручил до 1 июня представить идеи по снижению давления на бизнес

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Владимир Путин будет ждать от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложения по внесению изменений в уголовное законодательство с целью снижения давления на бизнес. Это следует из перечня поручений главы государства, который был размещен на сайте Кремля.

"Рекомендовать <...> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес", – отмечается в сообщении.

Соответствующие предложения должны быть подготовлены до 1 июня.

Ранее Путин отметил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. По его словам, союз промышленников и предпринимателей демонстрирует активную и созидательную позицию.

Президент РФ также предложил учредить премию для наиболее ответственных российских компаний. Путин заявил, что наградить ее первых лауреатов можно уже в следующем году в рамках съезда РСПП.



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