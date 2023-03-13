Правительство упростило регулирование обязательных требований для бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое снимает запрет на регулирование обязательных требований. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства.

Согласно информации, бизнес сможет скорректировать такие требования, которые ранее нельзя было изменить без переиздания нормативного акта.

"Изменение возможно, если оно не устанавливает новые запреты и ограничения, улучшает положение бизнеса, снижает затраты", – подчеркнуло правительство.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому в РФ устанавливается особый порядок сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран. Так, речь идет о договорах купли-продажи, которые были заключены после 1 марта 2022 года.

Действие указа распространяется на акции, облигации федерального займа, облигации российских эмитентов и инвестиционные паи.

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