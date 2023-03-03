Путин установил особый порядок сделок с бумагами, купленными у недружественных иностранцев

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписан указ, согласно которому в РФ устанавливается особый порядок сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных стран. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о договорах купли-продажи, которые были заключены после 1 марта 2022 года с участием российских акционерных обществ, депозитариев и паевых инвестиционных фондов.

Действие указа распространяется на акции, облигации федерального займа, облигации российских эмитентов и инвестиционные паи, причем как в случае перехода права собственности, так и при передаче в доверительное управление или залог.

В январе стало известно, что Россия упростит доступ на свой фондовый рынок инвесторам и бизнесу из дружественных стран. Такое намерение предусмотрено в стратегии развития российского финансового рынка до 2030 года.

Инициативу поддержали представители Мосбиржи, уточнив, что удаленная идентификация будет способствовать притоку иностранных клиентов на отечественный рынок.

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