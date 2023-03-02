В Совфеде предложили наложить мораторий на рост арендной платы для бизнеса из-за санкций

Фото: depositphotos/oneinchpunch

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил из-за санкций наложить мораторий на увеличение арендной платы для малого и среднего бизнеса, если речь идет о земле и офисах государственной собственности.

Соответствующее письмо на имя министра экономического развития Максима Решетникова, подписанное главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым, появилось в распоряжении ТАСС.

Кутепов подчеркнул, что в условиях санкций у многих субъектов малого и среднего предпринимательства серьезно сокращается чистая прибыль и база для развития бизнеса. Повышение арендной платы, в свою очередь, оказывает дополнительное негативное влияние на стабильность бизнеса.

Глава комитета добавил, что при аренде госимущества, если в договоре предусмотрен ежегодный пересмотр в одностороннем порядке размера ставки арендной платы, подобное условие является обязательным при согласовании сделок с арендодателем. Отменить это условие будет невозможно даже по соглашению сторон, уточнил Кутепов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Москве в 2022 году. По словам мэра Москвы, в столице реализовано более десяти программ, самой популярной из них у представителей малого и среднего бизнеса является льготное кредитование.

При этом деньги, которые получают предприниматели направляются на инвестиции, а также пополнение оборотных средств и развитие бизнеса.

До этого сообщалось, что в столичном районе Хорошево-Мневники в рамках программы по созданию новых мест приложения труда началось строительство бизнес-центра на 1,7 тысячи рабочих мест.

Собянин рассказал о развитии малого и среднего предпринимательства в Москве в 2022 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!