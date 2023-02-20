На северо-западе Москвы началось строительство бизнес-центра на 1,7 тыс рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники в рамках программы по созданию новых мест приложения труда началось строительство бизнес-центра на 1,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Застройщик – ГК "ФСК" – приступил к монолитным работам в 24-этажном бизнес-центре. <...> Объем инвестиций по проекту составит 7,4 миллиарда рублей, благодаря его реализации будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест", – рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Он отметил, что работа над проектом началась еще в прошлом году. После завершения строительства общая площадь бизнес-центра превысит 70 тысяч квадратных метров, из которых чуть больше 4 тысяч займут магазины, кафе и рестораны.

В здании предусмотрят подземную парковку на 300 мест. Также его оборудуют современными системами безопасности, в частности, сканерами с технологией распознавания лиц, системами VR-мониторинга.

В свою очередь директор по развитию коммерческой недвижимости ГК "ФСК" Сергей Пшеничников добавил, что возведение бизнес-центра станет частью застройки жилого квартала в Хорошёво-Мнёвниках. Он также поделился, что к разработке проекта было привлечено столичное архитектурное бюро, которое спроектировало стеклянное здание с собственной транспортной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что монолитные работы при строительстве торгово-офисного центра Botanica на северо-востоке Москвы готовы на 83%. После завершения строительства там появятся 4,5 тысячи рабочих мест.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!