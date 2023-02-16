Москвичам рассказали, что будет построено в ТиНАО в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию более 644 тысяч квадратных метров торгово-бытовых, производственных и складских объектов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в поселении Мосрентген построят комплекс апартаментов, в Десеновском – торгово-бытовой центр "Новые Ватутинки", в Марушкинском – логистический комплекс, а в Сосенском появится многофункциональный офисно-деловой центр "Бизнес-сити".

Помимо этого, в Краснопахорском планируется возвести зоогостиницу, в Первомайском введут в строй автозаправочный комплекс, а в поселении Московском – логистический центр.

Также в ТиНАО идет активная работа над возможностью строительства технопарков и индустриальных парков. К примеру, среди уже реализованных проектов – технопарк "ТехноСпарк", где создают и развивают технологические стартапы по таким направлениям деятельности, как генетика, робототехника, биотехнологии, фотовольтаика и многое другое.

Планируется построить также вторую очередь "ТехноСпарка", чтобы создать свыше 500 новых рабочих мест.

Еще один технопарк – "Тиснум" – работает в Троицке, где компании создают новые материалы, изделия микроэлектроники, приборостроения и машиностроения.

Более чем за 10 лет в ТиНАО число рабочих мест увеличилось в три раза и достигло 280 тысяч. Они появились в финансовом секторе, логистике, строительстве, IT- и социальной сфере, а также на производствах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году. Мэр напомнил, что вокруг первой очереди Троицкой линии метро проживают порядка миллиона человек.

Собянин подчеркнул, что все работы проходят по графику. Станция "ЗИЛ" является одной из крупнейших на данной ветке.



Сергей Собянин рассказал о развитии территории бывшего автозавода "ЗИЛ"

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