Жилой квартал возведут по программе комплексного развития территорий в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жилой квартал возведут по программе комплексного развития территорий в районе Ново-Переделкино на месте неэффективно используемого участка на улице Федосьино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно проекту, на площади 5,88 гектара будет построено более 70 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации, а также школа и детский сад.

"Территория расположена между Боровским шоссе и Киевским направлением Московской железной дороги, которое в дальнейшем планируется включить в состав Московских центральных диаметров", – рассказал Ефимов.

По словам заммэра, на участке возведут жилье, общественно-деловые и социальные объекты, где смогут работать более 1,2 тысячи человек. Планируемый объем инвестиций в реорганизацию составляет порядка 12 миллиардов рублей. А ежегодный бюджетный эффект будет составлять около 413 миллионов рублей.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на указанном участке сейчас находятся склады и гаражи. Он также отметил, что 186,7 тысячи квадратных метров составляет градостроительный потенциал территории в районе Ново-Переделкино.

"Проектом предусмотрено строительство более 70 тысяч квадратных метров жилой недвижимости по программе реновации", – сказал Гаман.

Спикер отметил, что в районе будет построена школа на 200 учеников и детский сад на 100 воспитанников на площади 7,88 тысячи квадратных метров. Также будут построены общественно-деловые коммунальные объекты, обустроено два парковочных пространства на 1,7 тысячи машино-мест.

Гаман уточнил, что общественно-деловая застройка займет площадь порядка 108 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что общественно-деловые объекты, жилой квартал, а также образовательный комплекс из школы на 800 учеников и детского сада на 350 воспитанников возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы.

На указанном участке площадью больше 15 гектаров планируется возвести недвижимость площадью порядка 390 тысяч квадратных метров. Кроме того, инвестиции в проект составляют более 36 миллиардов рублей.



Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!