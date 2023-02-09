Квартал Portland в акватории Южного речного порта построят в виде "волны" из корпусов

Фото: FORMA

Квартал Portland в акватории Южного речного порта построят в виде "волны" из восьми корпусов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры.

Новый жилой квартал будет рассчитан на 1 576 квартир.

"Квартал Portland в акватории Южного речного порта представляет собой "волну" из восьми разноэтажных жилых корпусов высотой от 15 до 29 этажей. Особое внимание в проекте уделяется благоустройству набережной протяженностью более 400 метров", – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что компания Forma пригласила к сотрудничеству бюро De Architekten Cie. Архитекторы основательно подошли к разработке мастер-плана и создали уникальный архитектурный облик зданий, которые расположатся вдоль линии берега.

"Фасады за счет цветовой гаммы и геометрии развивают идею непрерывного диалога с водой", – подчеркнул Кузнецов.

Он также уточнил, что парковую зону и застройку соединит стилобат с озелененной видовой террасой.

Архитекторы спроектировали расположение корпусов так, что окна всех жителей будут выходить на реку либо на парковую зону с водными интеграциями. В каждом из корпусов предусмотрен шахматный порядок балконов с панорамным остеклением. Стены фасада будут выполнены под кирпич. Корпуса, находящиеся в середине, будут выполнены в природной цветовой гамме керамики, кроме того, балконы полностью остеклят.

Проект квартала Portland реализуют в два этапа по четыре башни. Первые корпуса планируется сдать в 2025 году. Композиция этих корпусов будет создана так, чтобы сформировать прозрачный и запоминающейся силуэт со стороны реки.

По словам руководителя девелоперской компании Forma Ильи Чепрасова, концепция нового жилого квартала нацелена на поддержку исторического смысла Южного квартала и направлена на будущее.

Ранее Чепрасов на круглом столе по вопросу развития Южного порта в Москве рассказал, что в развитие промзоны будет вложено 380 миллиардов рублей.

По его словам, эту сумму в реализацию недвижимости и инфраструктуры вложат три инвестора – Forma, "Аеон Девелопмент" в партнерстве с "Ферро-строй" и Level Group.

На месте бывшей промзоны появятся комплексы PORTLAND, Ривер Парк Южный и Level Южнопортовая. В целом на территории хотят построить 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.



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