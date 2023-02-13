Школу и детский сад возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Образовательный комплекс из школы на 800 учеников и детского сада на 350 воспитанников возведут на участке бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что город объявил торги на право реорганизации участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы, где инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты, жилой квартал, а также школу и детский сад.

"Право на заключение договора комплексного развития участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы выставлено на торги, заявки на участие в аукционе принимаются до 2 марта, подведение итогов запланировано на 13 марта 2023 года", – добавил Гаман.

На указанном участке площадью больше 15 гектаров планируется возвести недвижимость площадью порядка 390 тысяч квадратных метров. Более 239 тысяч квадратных метров будет выделено на жилье, 150 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая и социальная застройка.

Инвестиции в проект составляют более 36 миллиардов рублей. Принять участие в аукционе могут как инвесторы, так и правообладатели.

Ранее Сергей Собянин рассказал об утверждении еще трех проектов реорганизации бывших промзон в столице – Дегунино-Лихоборы, Северянин и Свиблово.

Благодаря реорганизации бывших промзон в городе появятся 11 тысяч новых рабочих мест. Из них 6,8 тысячи москвичи получат в Дегунино-Лихоборах, 2,5 тысячи – на территории Северянина и 1,5 тысячи – в Свиблове.

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