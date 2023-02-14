Собянин утвердил планы развития коммунально-инженерной инфраструктуры Москвы на 2023 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития коммунально-инженерной инфраструктуры города на 2023 год.

В ходе заседания президиума правительства столицы власти обсудили вопрос реализации государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения" в 2022 году и планы на 2023 год.

Одной из главных целей проекта является обеспечение жителей Москвы качественными и надежными коммунальными услугами. Также в городе будут создавать условия для беспрепятственного и необременительного подключения к сетям построенных жилых домов, социальных и коммерческих объектов.

На заседании были обозначены основные цели в сфере инженерного хозяйства на 2023 год:



строительство и реконструкция более трех тысяч километров инженерных сетей;

реконструкция подстанций "Чертаново", "Лесная", "Лебедево";

подключение новых зарядных станций для электромобилей и электробусов, плавучих причалов для электросудов;

техническое перевооружение тягодутьевых механизмов на ТЭЦ-16;

создание на ТЭЦ-9 автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием с внедрением микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики;

увеличение мощности газотурбинной электростанции "Щербинка";

реконструкция газопроводов-дюкеров "Щукинский" и "Фрунзенский", а также продолжение строительства газовых сетей в ТиНАО.

Также в столице планируют установить более 30 тысяч опор освещения. Они появятся во дворах, на спортивных и детских площадках, около школ и детских садов.

Еще специалисты организуют модернизацию коллекторов "Ленинский-131", "Ярцевский", "Можайский" и других, а также завершат последний этап обновления Люберецких очистных сооружений.

Работы пройдут и на трех станциях водоподготовки Москвы. Так, на Северной станции проведут реконструкцию третьего блока очистных сооружений, на Рублевской станции приведут в порядок третье машинное здание, а на Западной станции модернизируют системы хранения и транспортирования опасных веществ.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали около 300 подземных переходов за 10 лет. Специалисты проводили замену старых керамических плит и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновляли напольное покрытие, ступени и переходные площадки, а также привели в порядок электроснабжение, водоотведение и отопление.

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