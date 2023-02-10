В Москве отремонтировали около 300 подземных переходов за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 300 подземных пешеходных переходов отремонтировали в Москве за десять лет. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

"Содержанию подземных пешеходных переходов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, регулярно проводятся их обследования, и при необходимости принимается решение о текущем или капитальном ремонте. Всего за последние десять лет капитально отремонтировали в столице около 300 пешеходных переходов, что позволило сделать их более комфортными и безопасными", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В ходе работ специалисты провели замену старых керамических плит и лестничных сходов на гранитную облицовку, обновили напольное покрытие, ступени и переходные площадки, а также привели в порядок электроснабжение, водоотведение и отопление.

Одни из самых масштабных работ по ремонту подземных переходов провели на Коровьем и Зацепском Валу. Площадь каждого объекта составляет около трех тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в жилых домах Москвы установят более 160 подъемников для маломобильных граждан в 2023 году. При установке приоритет отдается вертикальным средствам, или мини-лифтам, которые позволяют преодолевать расстояние до четырех метров.

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