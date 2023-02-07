Более 160 подъемников для маломобильных граждан установят в домах Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2023 году в многоквартирных домах Москвы планируют установить 168 подъемников для маломобильных граждан. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году запланирована установка 168 новых подъемников. Работы пройдут во всех административных округах", – уточнил он.

Большую часть подъемников – 74 – установят на юге, еще 24 – на юго-западе, 20 – на северо-западе Москвы.

При установке подъемников приоритет отдается вертикальным средствам, или мини-лифтам, которые позволяют преодолевать расстояние до четырех метров. В случае отсутствия возможности для установки вертикального специалисты размещают наклонный подъемник.

В рамках усовершенствования безбарьерной среды в городе оборудуют пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.

Бирюков заключил, что в период с 2011 по 2022 год в Москве было установлено около 1,8 тысячи подъемников для маломобильных граждан.

В 2022 году столичные многоквартирные дома оборудовали 185 подъемниками. Новостройки оборудуют подъемниками в процессе возведения, в старых домах средства размещают по требованию жителей.

По словам заммэра, подъемки представляют большое значение для одиноких маломобильных людей. Жители домов могут самостоятельно выбираться на прогулки и проводить время вне квартиры.



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