185 подъемников для маломобильных москвичей установили в многоквартирных домах в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В московских многоквартирных домах в прошлом году оборудовали 185 подъемников для маломобильных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами – важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. Для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить имеет огромное значение: это работа за пределами квартиры, прогулки на свежем воздухе", – заявил Бирюков.

На сегодняшний момент все столичные новостройки оборудованы с учетом требований маломобильных жителей. Однако в старых зданиях подобные устройства не предусмотрены, их устанавливают в основном по заявкам.

Во время оснащения домов подъемниками специалисты учитывают и другие особенности создания безбарьерной среды. Так, здания оснащают пандусами, поручнями на входе в подъезд, дверями с доводчиками, а также системами диспетчерского контроля.

Ранее сообщалось, что в "Яндекс Go" запустили тариф "Специальный". Он предназначен для маломобильных пассажиров. Услуга стала совместной разработкой "Яндекс Такси" и департамента транспорта Москвы. Теперь пассажиры, которые передвигаются на инвалидных креслах, смогут вызвать микроавтобус JAC Sunray 4С.

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