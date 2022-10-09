Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 150 тысяч человек перевезло социальное такси Мосгортранса с начала года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, в автобусах есть пандусы, подъемники и крепления для инвалидных колясок, салон-трансформер, бортовая кухня, туалетная комната, место для собаки-поводыря, мультимедийная система и климат-контроль.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что летом транспорт выезжал на экскурсии и в санатории Золотого кольца более 60 раз. Маломобильные граждане даже могут оформить заявку на сопровождение на регулярных маршрутах наземного транспорта.

"С начала этого года сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров помогли более 3.7 тысяч пассажирам добраться до 89 социальных объектов", – поведал Ликсутов.

Председатель Московской городской организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова рассказала, что автобусы социального такси ездят на экскурсии и фестивали не только в Подмосковье, но и в другие города.

"Многие люди с ограниченными возможностями вынуждены находиться дома, не могут встречаться с другими людьми. Некоторые живут от поездки до поездки. Особенно интересно посещать новые места", – сказала Лобанова.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась возможность дистанционно подать заявление для регистрации в службе "Социальное такси". По его словам, "Социальное такси" является важным сервисом для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой службе они могут позволить себе комфортно передвигаться по Москве.



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