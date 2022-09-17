Онлайн-подача заявления появилась для регистрации в службе "Социальное такси"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве появилась возможность дистанционно подать заявление для регистрации в службе "Социальное такси". Об этом сообщает столичный Дептранс.
"Теперь получить услугу стало еще проще – зарегистрироваться можно онлайн на сайте Мосгортранса, больше не нужно никуда специально для этого ехать", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, "Социальное такси" является важным сервисом для горожан с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этой службе они могут позволить себе комфортно передвигаться по Москве. Так, в этом году ей воспользовались уже 186 тысяч пассажиров.
Более подробную информацию о службе "Социальное такси" можно найти на сайте Мосгортранса.
Ранее в центре столицы создали 25 приподнятых трамвайных платформ, благодаря которым горожане смогут выходить из транспорта не на дорогу, а на безопасную остановку. Так, подобные платформы появились на Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улицах и Даниловском Валу.
Как, в свою очередь, ранее отмечал Ликсутов, данные платформы позволяют повысить безопасность и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных, так как они обустроены на одном уровне с полом вагона.
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