Более 20 приподнятых трамвайных платформ обустроили в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В центре столицы создали 25 приподнятых трамвайных платформ, благодаря которым горожане смогут выходить из транспорта не на дорогу, а на безопасную остановку, сообщает Дептранс Москвы.

"Они позволяют повысить безопасность и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных – платформы расположены на одном уровне с полом вагона, благодаря чему людям становится комфортнее и быстрее заходить в транспорт и выходить из него", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, подобные платформы появились на Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улицах и Даниловском Валу. Останавливаться в новых местах начали трамваи № А, 3, 38, 39 и 47.

"На Новокузнецкой улице обустроили 3 остановки "венского" типа – на них дорога для авто поднимается на уровень тротуара, и образуются приподнятые платформы", – рассказали в Дептрансе.

На остальных же улицах для безопасности москвичей на остановках трамваев сделали шире тротуары. Теперь автомобилисты не смогут обгонять трамвай во время его остановки.

Что касается изменений по остановкам трамваев № А, 3, 38, 39 и 47, уточнили в Дептрансе, теперь "Вишняковский переулок" – в сторону "Павелецкой", "Жуков проезд" – в сторону центра, "1-й Павловский переулок" – в сторону центра и "Кожевническая улица" – в сторону "Пролетарской" находятся за перекрестком.

Остановка "Зацепская площадь" была переименована в "Павелецкий вокзал". При этом платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.

Кроме того, остановка "Малый Строченовский переулок" была объединена с остановкой "Стремянный переулок", а остановка в сторону центра – вместе с остановкой из центра.

"Завод им. Владимира Ильича" объединили с остановкой "Дубининская улица, 57". А остановку "Улица Даниловский Вал" расположили ближе к больнице. Платформы, относящиеся к остановке "Серпуховская Застава", обустроили после трамвайного перекрестка и сгруппировали по направлениям.

Ранее сообщалось, что новая выделенная полоса появится в районе Павелецкой площади в Москве. Ее сделают на Кожевнической улице перед Садовым кольцом.

Отмечалось, что места для личного транспорта меньше не станет. Для него появится еще одна полоса, также прямо перед кольцом. А нововведение позволит разгрузить перекресток и даст автобусам с трамваями проезжать площадь быстрее.

