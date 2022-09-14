Более 20 приподнятых трамвайных платформ обустроили в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В центре столицы создали 25 приподнятых трамвайных платформ, благодаря которым горожане смогут выходить из транспорта не на дорогу, а на безопасную остановку, сообщает Дептранс Москвы.
"Они позволяют повысить безопасность и удобны для всех пассажиров, включая маломобильных – платформы расположены на одном уровне с полом вагона, благодаря чему людям становится комфортнее и быстрее заходить в транспорт и выходить из него", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Так, подобные платформы появились на Новокузнецкой, Кожевнической, Дубининской улицах и Даниловском Валу. Останавливаться в новых местах начали трамваи № А, 3, 38, 39 и 47.
"На Новокузнецкой улице обустроили 3 остановки "венского" типа – на них дорога для авто поднимается на уровень тротуара, и образуются приподнятые платформы", – рассказали в Дептрансе.
На остальных же улицах для безопасности москвичей на остановках трамваев сделали шире тротуары. Теперь автомобилисты не смогут обгонять трамвай во время его остановки.
Что касается изменений по остановкам трамваев № А, 3, 38, 39 и 47, уточнили в Дептрансе, теперь "Вишняковский переулок" – в сторону "Павелецкой", "Жуков проезд" – в сторону центра, "1-й Павловский переулок" – в сторону центра и "Кожевническая улица" – в сторону "Пролетарской" находятся за перекрестком.
Остановка "Зацепская площадь" была переименована в "Павелецкий вокзал". При этом платформы расположены после трамвайного перекрестка и сгруппированы по направлениям.
Кроме того, остановка "Малый Строченовский переулок" была объединена с остановкой "Стремянный переулок", а остановка в сторону центра – вместе с остановкой из центра.
"Завод им. Владимира Ильича" объединили с остановкой "Дубининская улица, 57". А остановку "Улица Даниловский Вал" расположили ближе к больнице. Платформы, относящиеся к остановке "Серпуховская Застава", обустроили после трамвайного перекрестка и сгруппировали по направлениям.
Ранее сообщалось, что новая выделенная полоса появится в районе Павелецкой площади в Москве. Ее сделают на Кожевнической улице перед Садовым кольцом.
Отмечалось, что места для личного транспорта меньше не станет. Для него появится еще одна полоса, также прямо перед кольцом. А нововведение позволит разгрузить перекресток и даст автобусам с трамваями проезжать площадь быстрее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: