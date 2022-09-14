Новая выделенная полоса появится в районе Павелецкой площади в Москве

В районе Павелецкой площади появится новая выделенная полоса. Ее сделают на Кожевнической улице перед Садовым кольцом. При этом места для личного транспорта меньше не станет. Для него появится еще одна полоса, также прямо перед кольцом.

Нововведение должно разгрузить перекресток и позволит автобусам с трамваями проезжать площадь быстрее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.