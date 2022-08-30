Российские авиакомпании начали использовать сокращенные маршруты в Сочи

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Российские авиакомпании S7 Airlines, Smartavia и Red Wings начали использовать сокращенный маршрут для полета в Сочи и Турцию. Об этом сообщают СМИ.

По данным РИА Новости, благодаря укороченному маршруту время в пути из Москвы в Сочи сократилось на 25–30 минут. Теперь время в полете составит 3 часа 45 минут.

В связи с сокращением времени в пути появились некоторые изменения в расписании рейсов. При этом при полете из других городов в Сочи расписание останется прежним.

Сокращенный маршрут начала использовать и авиакомпания Red Wings при полете в Турцию.

Кроме того, авиакомпания Smartavia будет летать по сокращенному маршруту из разных российских городов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Это позволит сократить время в пути для пассажиров и сэкономить топливо, потребляемое для выполнения таких полетов", – отметили в пресс-службе.

"Аэрофлот" начнет летать по сокращенному маршруту в Турцию и Сочи с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

