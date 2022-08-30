Время авиапути из Москвы до Сочи и Турции сократилось на 30 минут

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Время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Об этом сообщает "Интерфакс–Туризм" со ссылкой на разосланное перевозчиками письмо Росавиации.

По данным агентства, самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

По итогам совещания в Госкорпорации по организации воздушного движения, передает РБК, перевозчикам пояснили, что открытый коридор предполагает не более 15 рейсов в час в каждую сторону. Источники в авиакомпаниях отметили, что новым маршрутом смогут пользоваться лишь авиакомпании, выполняющие рейсы из Москвы в Сочи и Турцию. В другие же пункты назначения маршрут полета останется прежним.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому авиакомпания S7 может осуществить вывоз двух самолетов Boeing 737 max 8 в Турцию. Уточнялось, что в России в настоящее время отсутствует разрешение на эксплуатацию указанных самолетов.

