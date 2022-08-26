"Аэрофлот" запустил распродажу билетов на осенние рейсы со скидками до 50%

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Авиакомпания "Аэрофлот" 26 августа запустила распродажу билетов на осенние рейсы со скидками до 50%. Акция продлится до 2 сентября 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Полет необходимо совершить с 1 сентября по 30 ноября 2022 года на собственных рейсах "Аэрофлота", а также рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU", – сообщили в компании.

Пассажиры смогут приобрести билеты на прямые рейсы между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими городами России. Акция в том числе распространяется на тарифы экономкласса "Оптимум" с багажом и "Лайт", куда его перевоз не входит.

Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, в свою очередь, заявил, что стоимость билетов "Аэрофлота" в 2022 году снизилась на 10% в сравнении с показателями 2021 года.

"Все прогнозировали, что будет увеличение стоимости пассажирской перевозки в 2022 году, этого не случилось. И более того, по "Аэрофлоту" относительно 2021 года к 2022 году мы отмечаем снижение до 10% к 2021 году, а к 2019 году – на 21%, что в нынешних условиях, конечно, очень востребовано нашими гражданами. И мы видим существенное увеличение загрузки", – сообщил он.

По словам Александровского, загрузка самолетов компании остается высокой в сравнении например с "Победой", где кресла обычно заняты на уровне 95%. У "Аэрофлота этот показатель вырос до 91–95%.

До этого стало известно, что авиакомпания "Победа" возобновит полеты из аэропорта Шереметьево с ноября 2022 года. По словам представителей компании, рейсы будут обслуживаться в терминале B. Тогда сообщалось, что продажа билетов начнется в ближайшее время.

При этом некоторые рейсы по-прежнему будут выполняться из Внуково.

