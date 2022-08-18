Мобильные приложения Utair приостановят работу из-за блокировки

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Приложения для смартфонов авиаперевозчика Utair 19 августа прекратят работать из-за блокировки со стороны AppStore и Google Play, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В Utair уточнили, что купить билеты, зарегистрироваться на рейс и воспользоваться остальными сервисами пользователи смогут на сайте.

В июне стало недоступно для скачивания в App Store приложение UralAirlines. Однако пользователей призвали не удалять его без необходимости.

Отмечалось, что AppStore закрыл возможность для скачивания или обновления мобильного приложения. При этом установленное ранее приложение продолжало работать на устройствах iOS.