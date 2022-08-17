"Аэрофлот" ввел тариф для пенсионеров на внутренние перелеты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 17 августа вводит тариф для пенсионеров на перелеты внутри страны. Об этом говорится на сайте компании.

"Пенсионный тариф с фиксированной стоимостью билета доступен для покупки с 17 августа. Он распространяется на все прямые рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок между городами России через Москву/Санкт-Петербург/Красноярск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря текущего года. Пенсионный тариф доступен для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Также предусмотрена дополнительная скидка в размере 25% для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют с пенсионером.

Ранее сообщалось, что тариф для молодежи на рейсы по России появился у компании "Аэрофлот". Он доступен путешественникам в возрасте от 12 до 23 лет. Юные туристы смогут воспользоваться им на всех прямых рейсах "Аэрофлота" и "России" под кодом SU между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими регионами.

До этого компания на 25% снизил стоимость авиабилетов на Дальний Восток. Пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота" и дочерней "России".

