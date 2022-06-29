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Транспорт

02:41

"Аэрофлот" закупит 1,5 млн пар берушей для пассажиров бизнес-класса

транспорт

Фото: depositphotos/TatyanaGl

Аэрофлот ищет поставщика 1,5 миллиона пар берушей для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 13,7 миллиона рублей.

Как уточняется в материалах тендера, беруши должны быть изготовлены из синтетического гипоаллергенного материала, упакованы в индивидуальную упаковку с нанесенным на нее логотипом ПАО "Аэрофлот"

С поставщиком компания намерена определиться 29 июля.

Ранее сообщалось, что тариф для молодежи на рейсы по России появился у компании "Аэрофлот". Он доступен путешественникам в возрасте от 12 до 23 лет. Юные туристы смогут воспользоваться им на всех прямых рейсах "Аэрофлота" и "России" под кодом SU между Москвой, Петербургом, Красноярском и другими регионами.

До этого "Аэрофлот" на 25% снизил стоимость авиабилетов на Дальний Восток. Пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

Билеты из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Магадана и Якутска в Москву будут стоить около 3,9–4,2 тысячи рублей для ребенка. За взрослый билет нужно будет заплатить около 5–7,6 тысячи рублей.

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