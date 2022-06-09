Ростуризм запустил летнюю чартерную программу в регионы России

К летнему сезону в 2022 году Ростуризм расширил географию чартерных полетов. Добавили 12 направлений, куда можно отправиться на отдых. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Ранее Ростуризм сообщил о досрочном завершении продажи путевок по программе детского кешбэка из-за практически полной загрузки лагерей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.