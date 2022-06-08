Свыше 20 рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, пять рейсов задержали и семь отменили в аэропорте "Внуково". Вылет одного самолета отложили в "Домодедове". При этом четыре рейса не вылетят вовсе.

В "Шереметьево" же два рейса задержали, а шесть отменили.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" на 25% снизил стоимость перелета в города Дальнего Востока по "плоским" тарифам. Билеты по сниженной стоимости можно приобрести в период до 30 июня, а перелет необходимо совершить до 31 октября 2022 года. Отмечается, что пассажиры могут полететь в дальневосточные пункты на рейсах самого "Аэрофлота", а также на рейсах дочерней "России".

