Авиакомпания "Победа" с ноября возобновит полеты из Шереметьево

Фото: depositphotos/Shebeko
Авиакомпания "Победа" возобновит полеты из Шереметьево с ноября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта Шереметьево. В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В", – рассказали в компании.
Продажа билетов на зимние даты начнется в ближайшее время. На первых порах для покупки будет доступно свыше 20 тысяч билетов. Из Шереметьево лоукостер будет совершать рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.
Часть рейсов будет по-прежнему выполняться из Внуково.
"Победа" начала летать из Шереметьево в мае прошлого года. Однако уже в апреле текущего года перевозчик перенес все рейсы во Внуково. Это должно было позволить компании наиболее эффективно использовать имеющиеся самолеты и выполнять перевозки в необходимом объеме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: