Авиакомпания "Победа" с ноября возобновит полеты из Шереметьево

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Авиакомпания "Победа" возобновит полеты из Шереметьево с ноября текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Лоукостер "Победа" с ноября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из аэропорта Шереметьево. В ближайшем зимнем сезоне рейсы будут обслуживаться в терминале В", – рассказали в компании.

Продажа билетов на зимние даты начнется в ближайшее время. На первых порах для покупки будет доступно свыше 20 тысяч билетов. Из Шереметьево лоукостер будет совершать рейсы в Казань, Екатеринбург, Волгоград, Сочи, Мурманск, Красноярск и еще порядка двух десятков городов России.

Часть рейсов будет по-прежнему выполняться из Внуково.

"Победа" начала летать из Шереметьево в мае прошлого года. Однако уже в апреле текущего года перевозчик перенес все рейсы во Внуково. Это должно было позволить компании наиболее эффективно использовать имеющиеся самолеты и выполнять перевозки в необходимом объеме.

