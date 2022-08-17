"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы с 8 октября

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшельские острова с 8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

"Аэрофлот открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю – по понедельникам и субботам", – сообщили в компании.

При этом, согласно запланированному расписанию, рейсы с 31 октября будут выполняться по понедельникам и пятницам.

По данным с сайта авиакомпании, полеты из Москвы будут совершаться на Airbus A330-300. Стоимость билетов на рейсы начинается от 46 000 рублей.

Ранее сообщалось, что с 17 августа "Аэрофлот" вводит тариф для пенсионеров на перелеты внутри страны. Он распространяется на все прямые рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском и пунктами РФ. Возможна комбинация для транзитных перевозок.

Отмечается, что совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря текущего года. Пенсионный тариф доступен для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Также предусмотрена дополнительная скидка в размере 25% для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют с пенсионером.