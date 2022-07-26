"Аэрофлот" откроет рейсы из Сочи в Дубай с 3 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авиакомпания "Аэрофлот" запустит с 3 августа рейсы из Сочи в Дубай, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Уточняется, что данные рейсы будут выполняться авиакомпанией "Россия".

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" с 20 июля возобновит полеты в столицу Китая Пекин. Отмечалось, что вылеты в столицу КНР будут осуществляться из Шереметьево по средам в 12:40 по московскому времени, а обратно – по четвергам в 02:45.

